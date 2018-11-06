İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

FETÖ'den aranan firari çift Konya'da yakalandı

FETÖ'den aranan firari çift Konya'da yakalandı
FETÖ'den aranan firari çift Konya'da yakalandı

Konya’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan firari eski öğretmen çift operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 26 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızdırılmış örgüt üyelerine 'mahrem ağabeylik' yaptığı iddia edilen 56 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. 

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya'da belirlenen adreslere baskın düzenledi. Gözaltına alınan şahıslar arasında firari olan ve yakalanmamak için kardeşinin ismine ev kiralayan eski öğretmen Mehmet K. ile eşi Rukiye K. da yer aldı. Çiftin yakalanmamak için Mehmet K.'nın kız kardeşi E.K.'nin kimliği üzerinden ev kiraladığı, Rukiye K.'nın ise Van Emniyet Müdürlüğü tarafından arandığı öğrenildi. 

Yakalanan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.  

İbrahim Yetkin
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.