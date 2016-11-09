Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Prof. Dr. Halil İbrahim Bahar'ın Zonguldak'ta saklandığı bilgisine ulaştı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokak'ta Bahar'ın amcasının evine baskın yaparak Bahar’ı gözaltına aldı. Bahar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Prof. Dr. Halil İbrahim Bahar'ın 2010 yılında Giresun Üniversitesi'nde rektör vekilliği de yaptığı öğrenildi. Bahar'ın yarın Aksaray'a gönderilmesi bekleniyor.

Sertaç Özdemir

