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FETÖ'den aranan kadın hakim Nazilli'de yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Manisa'da görevli kadın hakim, Aydın'ın Nazilli ilçesinde baba evinde yakalandı.

FETÖden aranan kadın hakim Nazillide yakalandı

15 Ekim 2016 17:32

Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY üyelerinin haberleşmek için kullandığı ‘ByLock’ programını kullandığı tespit edilen 189 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Manisa'da görev yaptığı öğrenilen kadın hakim A.K. hakkında da gözaltı kararı çıkartıldı. Manisa'da tüm aramalara rağmen bulunmayan kadın hakimin Nazilli'deki ailesinin yanında saklandığı ortaya çıktı. Kadın hakimin bulunduğu baba evine gece saatlerinde emniyet tarafından operasyon yapıldı. Gözaltına alınan hakim, Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Manisa Terörle Mücadele Şube ekiplerine teslim edildi. 

Veysel Karahan
 

Etiketler: fetö


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