Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY üyelerinin haberleşmek için kullandığı ‘ByLock’ programını kullandığı tespit edilen 189 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Manisa'da görev yaptığı öğrenilen kadın hakim A.K. hakkında da gözaltı kararı çıkartıldı. Manisa'da tüm aramalara rağmen bulunmayan kadın hakimin Nazilli'deki ailesinin yanında saklandığı ortaya çıktı. Kadın hakimin bulunduğu baba evine gece saatlerinde emniyet tarafından operasyon yapıldı. Gözaltına alınan hakim, Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Manisa Terörle Mücadele Şube ekiplerine teslim edildi.

Veysel Karahan

