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FETÖ'den aranan komiser Samsun'da yakalandı

Kırıkkale polisi tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve hakkında yakalama müzekkeresi bulunan komiser Samsun'da yakalandı.

FETÖden aranan komiser Samsunda yakalandı

08 Şubat 2017 18:34

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama müzekkeresi çıkartılan ve daha önce meslekten ihraç olduğu öğrenilen Komiser E.E., Samsun'da yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Cedid Mahallesi'de yakalanarak gözaltına alınan E.E.'nin evdeki bilgisayarı ve cep telefonuna da el konuldu. E.E., Kırıkkale'ye gönderildi. 

Muammer Ay

Etiketler: aranan komiser, fetö, Samsun'da yakalandı


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