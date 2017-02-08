Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama müzekkeresi çıkartılan ve daha önce meslekten ihraç olduğu öğrenilen Komiser E.E., Samsun'da yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Cedid Mahallesi'de yakalanarak gözaltına alınan E.E.'nin evdeki bilgisayarı ve cep telefonuna da el konuldu. E.E., Kırıkkale'ye gönderildi.

Muammer Ay