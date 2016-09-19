Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » FETÖ’den devlete geçen okulda ilk ders zili çaldı

FETÖ’den devlete geçen okulda ilk ders zili çaldı

Bursa’da FETÖ’den devlete geçen okulda ilk ders başladı.

FETÖden devlete geçen okulda ilk ders zili çaldı

19 Eylül 2016 10:58

Türkiye genelinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) okullarının devlete geçmesinin ardından ilk ders zili çaldı. Mudanya'nın Bademli Mahallesi’nde FETÖ’ye ait okul da devlete geçmişti. İmam Hatip Kompleksi olan okul, son hazırlıkların tamamlanmasının ardından bugün hizmete girdi. Sabah saatlerinde itibaren okula gelen öğrenciler heyecanını gizleyemezken, velileri de onları yalnız bırakmadı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur'an-ı kerim okundu. Ardından öğrenciler sınıflarına girdi. 

Ahmet Faruk Çabuk - Burak Türker


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!