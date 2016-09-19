Türkiye genelinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) okullarının devlete geçmesinin ardından ilk ders zili çaldı. Mudanya'nın Bademli Mahallesi’nde FETÖ’ye ait okul da devlete geçmişti. İmam Hatip Kompleksi olan okul, son hazırlıkların tamamlanmasının ardından bugün hizmete girdi. Sabah saatlerinde itibaren okula gelen öğrenciler heyecanını gizleyemezken, velileri de onları yalnız bırakmadı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur'an-ı kerim okundu. Ardından öğrenciler sınıflarına girdi.

Ahmet Faruk Çabuk - Burak Türker