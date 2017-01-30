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FETÖ'den devredilen okul, imamlar tarafından boyandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 15 imam öncülüğünde; öğrenci velileri ve üniversite öğrencileri, Şehit Demet Sezen Kız İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesinde eğitime katkı için boyacı oldu. Yarıyıl tatilini fırsat bilen imamlar ellerinde fırça, rulo ve alçı tamir takımı ile okulun eksiklerini bir bir giderdi.

FETÖden devredilen okul, imamlar tarafından boyandı

30 Ocak 2017 10:04
FETÖ'den devredilen okul, imamlar tarafından boyandı - Tıkla İzle

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) eğitim kurumlarından olan ancak 15 Temmuz darbe girişimi sonrası el konularak Milli Eğitim Bakanlığına devrolan ve daha sonra adı Şehit Demet Sezen Kız İmam Hatip Ortaokulu / Lisesi olarak değiştirilen okulun yöneticileri, yarıyıl tatilini fırsat bilerek okulda tadilat çalışmalarına başladı. Okulun son 3-4 yıl bakımsız kaldığını ancak eğitimin aksamaması için bir çalışma yapamadıkların söyleyen Okul Müdür Yardımcısı Yunus Koç, yarıyıl tatilinin kendileri için bir fırsat olduğunu söyledi. Konuyu velileriyle görüştüklerini, veliler arasında bulunan birkaç imamın duyurmasıyla 15 imamın kendilerine yardım için geldiğini belirten Yunus Koç, “İmam arkadaşlar izinli oldukları günlerde okulumuza gelerek ellerinden geldiğince bize destek oluyorlar. Tatil süresince okulun içini komple boyadık. Bizlere imamlarımızın yanı sıra velilerimiz ve mezun ettiğimiz, şimdi üniversiteye giden öğrencilerimiz de yardım etti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

İmam Ekrem Askar, okulun ihtiyacını duyar duymaz destek vermek amacıyla okula geldiklerini belirtti. İmamlığın sadece camide değil, her alanda örnek olmayı gerektiren bir meslek olduğunu vurgulayan Askar, “Amacımız gelecek nesillere örnek olmak ve iyi nesille yetişmesine katkıda bulunmaktır” dedi.
Okulda tadilat ve boyama çalışmasın katılan Merkez Cami İmam Hatibi Şevki Yurtsever, okul yönetiminin yardım talebini duyar duymaz çorbada tuzunun bulunması için okula geldiğin ve yardım ettiğini belirtti. Öğrenciler ve velilerle birlikte okulun eksiklerini giderdiklerini söyleyen Yurtseven, faydaları dokunduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Anadolu Lisesi Din Kültürü Öğretmeni ve aynı zamanda okulda eğitim gören bir öğrenci velisi olan Ahmet Topçu da böylesine anlamlı bir çalışmaya katıldığı için mutlu oluğunu söyledi. Okulun daha önce cemaat okulu oduğunu için bakımsız kaldığını ve bu nedenle tadilat ve boya çalışmasına ihtiyacı olduğunu belirten Topçu, “Zamanımız kısıtlı olduğu için hızlı bir şekilde çalışma yapmak zorundaydık. İmam arkadaşlar, veliler ve öğrencilerle bunu başardık. Amacımız öğrencilerimize okul açıldığında daha güzel ve ferah bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun, emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.
Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Mushap Tuncer ise eski öğretmeni Yunus Koç’u ziyarete geldiğinde yapılacak çalışmayı duyduğunu ve arkadaşlarıyla birlikte bu çalışmaya katılmak istediklerini söyledi.

Ahmet Mervan Taş
 

Etiketler: antalya, fetö


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