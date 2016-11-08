FETÖ soruşturması kapsamında Bolu Dağı’nda bulunan İsmail’in Yeri isimli et lokantasının sahibi İsmail Çolak hakkında terör örgütüne finans sağladığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı. Çolak yurt dışına kaçarken, Düzce Valiliğinin kararı sonrasında polis ekipleri D-100 karayolundan et lokantasına girilen bölümü bariyerlerle kapatarak iş yerinin ruhsatı iptal edildi.

3 aydan bu yana kapalı olan et lokantası Boluspor Kulübü yöneticisi iş adamı Abdulrahim Uzunoğlan tarafından mülk sahibinden 10 yıllığına kiralandı. Abdulrahim Uzunoğlan, “Mülk sahibi avukatları aracılığıyla başsavcılığa kendi prosedürlerini yerine getirmek için başvurularını yaptılar. Biz 10 yıllık kira sözleşmemizi yaptık. Mülk sahibi kendi prosedürlerini bitirdikten sonra yeri bize teslim edecek. Bolu Dağı'nda Cafer Usta olarak kendi işyerimde hizmet veriyorum. Almış olduğumuz yerde de farklı bir isim altında aynı lezzeti vererek hizmet etmek istiyoruz” dedi.

Atanan kayyumun işletmeye olması sebebiyle kendisinin bir sorunu olmadığını söyleyen Uzunoğlan, "Kayyum işletmede olduğu için mülk sahibi ile kayyumun arasındaki sorun. Mal sahibi eski sözleşmeyi fesh ettiği için yeni bir kiracıyla sözleşme yaptı. Resmi prosedürle mülk sahibi ilgileniyor. İşlemlerini bitirip yeri bize teslim edecek" şeklinde konuştu.

"Hiç tereddüt etmedim"

İşletmenin eski sahibinin FETÖ soruşturmaları kapsamında aranmasından dolayı işletmeyi kiralarken tereddüt etmediğini belirten Abdulrahim Uzunoğlan, "İşyerini kiralarken hiç tereddüt etmedim. Çünkü emsalleri var. Mal sahibinin FETÖ ile bir ilgisi olmadığını biliyorum. 28 yıldır yerin sahibi olan bir kişi. Kendimden de emin olduğum için hiçbir rahatsızlık duymadım" diye konuştu.

Ali Yıldız - Bülent Velioğlu