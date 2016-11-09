Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda çoğunluğu iş adamı olan 34 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri biten şahıslardan 10’u bugün adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında minibüs ile adliyeye getirilen şahısların ailelerinin araca yaklaşmasına izin verilmedi. Polis eşliğinde minibüsten indirilen şahıslar savcılık sorgusu için adliyeye konuldu.

Şahısların bugün gece geç saatlerde mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.



Gökten Ceylan