Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda ekipler tarafından gözaltına alınan 9'u polis 10 şüpheli, işlemlerinin ardından bu sabah Zonguldak Adliyesine sevk edildi. Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamaları tamamlandıktan sonra hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Cumhuriyet Savcılığına çıkartıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevindeyken FETÖ soruşturmasını yürüttüğü sırada FETÖ şüphelisi olarak gözaltına alınan Barış P. de ekipler tarafından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alınan şüphelilerin nöbetçi mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Sertaç Özdemir