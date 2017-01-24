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FETÖ'den gözaltına alınan 11 zanlı, adliyeye sevk edildi

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandığı tespit edilen 11 adliye çalışanı, şubedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖden gözaltına alınan 11 zanlı, adliyeye sevk edildi

24 Ocak 2017 11:24

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanması (PDY) kapsamında Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturmada, ByLock kullandığı tespit edilen 13 adliye çalışanı, 6-10 ve 12 Ocak tarihleri arasında Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerin, şubedeki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında 13 şüpheliden 1’i kadın 2 kişi, sorgularının ardından serbest bırakıldı. Aralarında mübaşir, hakim adayı, zabıt katibi ve teknisyen olan 2’si kadın 11 kişi ise şubedeki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin şube çıkışında FETÖ zanlısı bir kadının ağladığı görüldü . 

Doğan Can Cesur

Etiketler: 11 zanlı, FETÖ/PDY soruşturması, gözaltı


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