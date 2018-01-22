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FETÖ'den gözaltına alınan 14 asker adliyeye sevk edildi

Bolu merkezli 6 il ve KKTC’de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgütün mahrem abileri ile irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü adliyeye sevk edildi.

FETÖden gözaltına alınan 14 asker adliyeye sevk edildi

22 Ocak 2018 10:25

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen 1'i genelkurmayda görevli albay ile 2 yarbay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen 8 astsubay ve 1 öğretmen olmak üzere toplam 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda Bolu, Diyarbakır, Hakkari, Kırşehir, İstanbul, Kocaeli ve KKTC’de oldukları tespit edilen 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i Bolu Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Hakkari'de gözaltına alınan bir yüzbaşı ise güvenlik gerekçesiyle henüz Bolu'ya getirilemedi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 asker adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki örgütünün mahrem abisi olduğu iddia edilen öğretmenin sorgusu devam ediyor. 

Faruk Çidem

Etiketler: asker, bolu, gözaltı

 

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