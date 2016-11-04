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FETÖ'den gözaltına alınan 17 kadından 8'i tutuklandı

Batman merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kadından 8'i tutuklandı.

FETÖden gözaltına alınan 17 kadından 8i tutuklandı

04 Kasım 2016 13:06

Batman merkezli 11 ilde 29 Ekim'de, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma suçlarının işlendiğine dair haklarında kuvvetli suç şüphesi bulunan 26 kişiyle ilgili 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Batman merkezli 11 ilde 26 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 8'i tutuklanırken, 9'u tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN

Etiketler: fetö, gözaltı


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