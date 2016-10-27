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FETÖ'den gözaltına alınan 2 adliye personeli tutuklandı

Samsun Adliyesi'nde FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖden gözaltına alınan 2 adliye personeli tutuklandı

27 Ekim 2016 15:18

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Adliyesi ve icra müdürlüklerinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik 3 gün önce Samsun il merkezi ile Antalya'da 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Samsun'da 1 yazı işleri müdürü, 2 icra müdür yardımcısı, 4 zabıt katibi, Antalya'da ise 1 psikolog yakalanarak gözaltına alındı. Yazı işleri müdürü ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 7 adliye personeli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren psikolog E.B. ile zabıt katibi M.P., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. 

Muammer Ay
SAMSUN

Etiketler: samsun emniyet müdürlüğü


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