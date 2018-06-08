FETÖ’den gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 15 Temmuz 2016 yılında hain darbe girişiminin ardından kayıplara karışan ve haklarında yakalama kararı bulunan sözde emniyet mahrem imamı O.B. ve iş adamı E.S, Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yakalandı. O.B. Tosya ilçesinde, iş adamı E.S. de Devrekani ilçesinde gaygubet evinde gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu KOM ekiplerince adliyeye sevk edildi.

2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Vedat Yunus İkizoğlu

