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FETÖ'den gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında bir vakıfa düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi.


03 Ekim 2016 11:21

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında 667 Kanun Hükmü Kararname ile kapatılan Tanrıverdi Kültür ve Dayanışma Vakfı'na yönelik Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Tokat, Çanakkale, Amasya, Kahramanmaraş ve Bilecik illerini kapsayan operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında holding sahibi 2 kardeş daha önce gözaltına alınıp 1'i İstanbul'da ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, diğer kardeş ise Samsun Adliyesi'nde nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. 

Soruşturma kapsamında sorgulanmaları devam eden 21 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 

Muammer Ay

Etiketler: fetö


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