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FETÖ’den gözaltına alınan 28 kişi adliyeye çıkarıldı

Afyonkarahisar’da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aralarında asker ve sivillerin bulunduğu 28 kişi adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 7’sinin örgütün askeri yapılanmasından görev aldıkları iddia edildi.

FETÖden gözaltına alınan 28 kişi adliyeye çıkarıldı

19 Eylül 2016 17:21

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde 18 asker, 10’u sivil olmak üzere 28 kişi gözaltına alınmıştı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık sorgusu için bugün adliyeye sevk edildiler. Gözaltındaki şahıslar arasında yer alan 10 sivilden 7’sinin örgütün askeri yapılanması içerisinde görev aldığı ve askeri kanattan sorumluluklarının olduğu iddia edildi.

Şahısların yapılacak savcılık sorgusunun ardından gece geç saatlerde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. 

Gökten Ceylan


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