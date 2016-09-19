Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde 18 asker, 10’u sivil olmak üzere 28 kişi gözaltına alınmıştı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık sorgusu için bugün adliyeye sevk edildiler. Gözaltındaki şahıslar arasında yer alan 10 sivilden 7’sinin örgütün askeri yapılanması içerisinde görev aldığı ve askeri kanattan sorumluluklarının olduğu iddia edildi.

Şahısların yapılacak savcılık sorgusunun ardından gece geç saatlerde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Gökten Ceylan