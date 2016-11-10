Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 10 gün önce Samsun merkezli Ankara, İzmir, Erzurum, Bursa, Hatay, Elazığ, Sivas, Antalya, Amasya, Sakarya ve Giresun illerinde bulunan toplam 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında FETÖ'ye ait kapatılan Sakarya Dershanesi ve Feza Okulları'nda çalışan yöneticiler, öğretmenler ile ByLock kullanan ve başka bankadan kredi çekip örgüt liderinin talimatı doğrultusunda Bank Asya'ya yatırdıkları ileri sürülen 7'si bayan 30'u erkek toplam 37 kişi gözaltına alınmıştı.

10 gündür Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları devam eden 37 kişi, "terör örgütüne üye olmak ve terör örgütüne finans sağlamak" suçlarından bugün Samsun Adliyesi'ne çıkarıldı. Bu sabah Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde polis araçlarına bindirilen 37 kişinin adliyeye sevki sırasında bazı şüphelilerin yakınlarının "Sizinle gurur duyuyoruz" diye bağırmaları dikkat çekti.

Muammer Ay-Gökhan İçkilli