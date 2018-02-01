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FETÖ'den gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri'de FETÖ terör örgütünün gizli iletişim ağı olan 'bylock' kullandıkları tespit edilen 6 kişi haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖden gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi

01 Şubat 2018 10:40

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülmekte olan FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında terör örgütünün gizli iletişim ağı olan 'bylock' kullandıkları tespit edilen şahıslara operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda A.B., E.A., A.P., E.P., G.C. ve M.D. yakalanarak gözaltına alınırken, E.A. ve F.K.'yı yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Gözaltında bulunan 6 kişi, haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
 

 

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