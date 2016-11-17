Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 gün önce Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Samsun merkezli Ankara, İzmir ve Konya illerini kapsayan 28 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, OMÜ'de görev yaparken açığa alınan aralarında profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisinin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı.

KOM Şube Müdürlüğü yapılan çalışma sonucu aranan 7 kişiyi daha yakalanarak gözaltına alınırken, operasyon kapsamında gözaltı sayısı 29'a çıkmış oldu.