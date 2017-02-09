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FETÖ'den gözaltına alınan askerler adliyeye sevk edildi

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 'ByLock' kullandıkları tespit edilerek gözaltına alınan 77 askeri personelden 26’sı adliyeye sevk edildi.

FETÖden gözaltına alınan askerler adliyeye sevk edildi

09 Şubat 2017 12:48
FETÖ'den gözaltına alınan askerler adliyeye sevk edildi - Tıkla İzle

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 104 askeri personel için yakalama kararı çıkartılmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 Ocak tarihinde İstanbul başta olmak üzere Ankara, Manisa, İzmir, Konya, Kayseri ve Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 54 ilde düzenlenen operasyonlarda 77 kişi gözaltına alındı. 77 şüpheliden işlemleri tamamlanan 26’sı adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin 'ByLock' kullanmak, Bank Asya’ya mali destek sağlamak ve FETÖ’nün üst düzey yöneticileriyle irtibat kurmak suçundan yargılanacakları öğrenildi.

Caner Sönmez - Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık 

 


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