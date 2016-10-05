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FETÖ'den gözaltına alınan emekli polis müdürleri tutuklandı

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli 2 birinci sınıf emniyet müdürü ile birlikte 4 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖden gözaltına alınan emekli polis müdürleri tutuklandı

05 Ekim 2016 16:02

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun il merkezi ile Ayvacık, Bafra ve Terme ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında FETÖ'nün iletişim kanalı ByLock kullandıkları iddia edilen ve 17 Aralık sonrası resen emekli edildiği ileri sürülen 1. sınıf Emniyet Müdürleri İsmail A. ve Yusuf D. ile Muhammet S.D., Bilal S.Ç. ve M.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.D.'nin Polis Akademisi'nden mezun olduğu ancak yeterlik mülakatında elendiği, Muhammet S.D.'nin Polis Akademisi öğrencisi olduğu ancak akademi kapatılınca özel bir üniversitede hukuk fakültesinde okuduğu, Bilal S.Ç.'nin ise Polis Akademisi kapatılınca 3'üncü sınıftan ayrıldığı öğrenildi. TEM Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 5 kişi, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren eski polis müdürleri İsmail A. ve Yusuf D. ile Bilal S.Ç. ve Muhammet S.D. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Muammer Ay
SAMSUN


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