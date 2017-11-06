Diğer
Kategoriler

FETÖ'den gözaltına alınan kadın doktora adli kontrol

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan meslekten ihraç edilen kadın doktor ile eski medikalci çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖden gözaltına alınan kadın doktora adli kontrol

06 Kasım 2017 13:22

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması İstanbul'da aile hekimi olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen bayan doktor M.N.A.(25) ile eski medikalci K.İ.'yi (23) gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen M.N.A. ile K.İ., işlemlerin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.N.A. ile K.İ. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

Muhammer Ay

Etiketler: fetö, gözaltı, Samsun

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç