FETÖ'den gözaltına alınan kadın doktora adli kontrol

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması İstanbul'da aile hekimi olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen bayan doktor M.N.A.(25) ile eski medikalci K.İ.'yi (23) gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen M.N.A. ile K.İ., işlemlerin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.N.A. ile K.İ. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhammer Ay