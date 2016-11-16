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FETÖ’den gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Kastamonu merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

FETÖden gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

16 Kasım 2016 20:02

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kastamonu merkezli yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte üye olduğu ve kriptolu haberleşme sistemi “ByLock” uygulamasını kullandığı tespit edilen 80 kişinin yakalanması için 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştı. Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeye başlandı. Şuana kadar adliyeye sevk edilen İ.G., S.Ç., R.Ç., F.K., Ş.İ. ve Z.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.Ö., E.A., M.A., H.A., H.K., N.B. A.B. ve H.K. ise ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan adliyeye sevk edildi. 

Vedat Yunus İkizoğlu

Etiketler: fetö, gözaltı, kastamonu


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