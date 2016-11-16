Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kastamonu merkezli yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte üye olduğu ve kriptolu haberleşme sistemi “ByLock” uygulamasını kullandığı tespit edilen 80 kişinin yakalanması için 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştı. Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeye başlandı. Şuana kadar adliyeye sevk edilen İ.G., S.Ç., R.Ç., F.K., Ş.İ. ve Z.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.Ö., E.A., M.A., H.A., H.K., N.B. A.B. ve H.K. ise ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Vedat Yunus İkizoğlu