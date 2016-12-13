15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka yaptığı “Sokağa çıkın” çağrısı üzerine, Gebze’de bulunan Onko Koçsel İlaç Tic. A.Ş. fabrikasının İnsan Kaynakları Müdürü Ayda O. tarafından çalışanlara “Değerli Onko Koçsel ailesi, güvenliğiniz için evden çıkılmasını kesinlikle önermiyor, en kısa sürede ülkenin sulhe kavuşmasını temenni ediyoruz. Saygılarımla, İnsan Kaynakları” mesajı göndermişti. Darbe gecesi çalışanlara bu mesajı gönderen fabrikanın İnsan Kaynakları Müdürü Ayda O., fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı İrfan K. ve Genel Müdür Tuğçe K. yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bugün Gebze Adliyesine sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şahıslar, savcıya vermiş oldukları ifadelerinin ardından, adli kontrol ya da tutuklamaya sevk edilmeksizin serbest bırakıldı. Şahıslar hakkında yapılan incelemede FETÖ/PDY ile bağlantıları bulunmadığı, ByLock uygulamasını kullanmadıkları tespit edildi. Şahıslara koyulan yurt dışına çıkış yasağı ise kaldırıldı.