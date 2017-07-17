Diğer
Kategoriler

FETÖ’den gözaltına alınan vali yardımcısı tutuklandı

Diyarbakır’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir tutuklandı.

FETÖden gözaltına alınan vali yardımcısı tutuklandı

17 Temmuz 2017 19:23

Diyarbakır’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir tutuklandı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde önceki gün Ankara’dan geldiği Diyarbakır Havalimanı'nda eşi ile birlikte gözaltına alınan Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gökdemir, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce “silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gökdemir ile birlikte gözaltına alınan eşinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!