FETÖ’den gözaltına alınan vali yardımcısı tutuklandı

Diyarbakır’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir tutuklandı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde önceki gün Ankara’dan geldiği Diyarbakır Havalimanı'nda eşi ile birlikte gözaltına alınan Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gökdemir, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce “silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gökdemir ile birlikte gözaltına alınan eşinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.