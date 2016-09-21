Alınan bilgiye göre, İzmir'in Foça ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan kişilerden 3'ü tutuklandı. Diğer sanıklar bölüm bölüm adliyeye getiriliyor. Foça Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan kişilerden 4'ü dün mahkemeye çıkarıldı. A.A., M.C. ve E.İ. tutuklanırken bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Bugün ise gözaltına alınan diğer sanıklar da mahkemeye getirildi. Foça Adliyesinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Servet Vural