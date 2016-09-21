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FETÖ'den gözaltına alınanlar mahkemede

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında İzmir Foça'da gözaltına alınan kişiler mahkemeye çıkarılmaya başladı.

FETÖden gözaltına alınanlar mahkemede

21 Eylül 2016 14:35

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Foça ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan kişilerden 3'ü tutuklandı. Diğer sanıklar bölüm bölüm adliyeye getiriliyor. Foça Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan kişilerden 4'ü dün mahkemeye çıkarıldı. A.A., M.C. ve E.İ. tutuklanırken bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Bugün ise gözaltına alınan diğer sanıklar da mahkemeye getirildi. Foça Adliyesinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Servet Vural

Etiketler: fetö, gözaltı, İzmir


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