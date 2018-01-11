Diğer
Kategoriler

FETÖ'den ihraç edilen astsubay tutuklandı

Artvin Sulh Ceza Hakimliğini tarafından FETÖ üyeliğinden aranması olan eski astsubay, Adıyaman'da gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

FETÖden ihraç edilen astsubay tutuklandı

11 Ocak 2018 17:48

Edinilen bilgiye göre, Artvin İl Jandarma Komutanlığında astsubay olarak görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında görevden ihraç edilen ve FETÖ’ye üye olmak suçundan Artvin Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Adıyamanlı Mehmet D.’nin yakalanması için Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Mehmet D.’nin babasının ikamet ettiği Adıyaman Merkeze bağlı Çemberlitaş köyündeki eve operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda babası Ö.D’.nin ikametinde yakalanan Mehmet D. gözaltına alındı. Şahıs jandarma karakolunda tamamlanan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Cihan Kizir
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç