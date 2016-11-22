23 Temmuz 2016 tarihinde düzenlenen operasyonlar kapsamında Kanun hükmündeki Kararname (KHK) ile kapatılan Turkuaz kadınları derneğinin Sehven kapatıldığı ortaya çıktı. Dernek Başkanı Fatma Ergün’ün yaptığı itirazlar neticesinde yapılan incelemeler sonucu derneğin yanlışlıkla kapatıldığı belirlendi.

Bugün resmi gazetede yayınlanan 677 sayılı KHK ile sevhen kapatılan dernekler arasında bulunan derneğin tekrar açılmasına karar verildi. Nazilli'de açılan tek dernek olan Turkuaz kadınları dernek yöneticilerinin konu ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde basın açıklaması yapacakları öğrenildi.

Veysel Karahan