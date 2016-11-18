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FETÖ’den kapatılan dershane binasında ücretsiz eğitim

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında el konularak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilen dershane binasında ücretsiz eğitim verilmeye başlandı.


18 Kasım 2016 09:54

FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle el konulan Güney Mahallesi'ndeki 3 katlı dershane binası, üniversiteye hazırlık kursu için Siverek Halk Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi. Halk Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen öğretmenler tarafından verilecek üniversiteye hazırlık kursları kaynak kitaplarının da ücretsiz olarak karşılanacağı belirtildi.

İlçede yapılan eğitim çalışmalarını yerinde inceleyen Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Abdülkerim Yavuz ve Mehmet Ercan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, ders verilen sınıfları gezerek kursta eğitim gören öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerin taleplerini dinleyen Yavuz gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bir tesisi daha Milli Eğitim Müdürlüğüne kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Malumunuz bu bina geçtiğimiz yıl FEM dershanesi olarak faaliyet gösteriyordu. Siverek’te de çok iyi bir çalışma vardı kaymakamlığın desteklediği SODES ile başlayan ve devam eden mezun öğrencilere yönelik üniversiteye kazandırma kurslarıyla ilgili bir çalışması vardı. Fiziki olarak çok iyi bir bina, zaten dershane olarak yapıldığı için bu işe çok uygun bir durumda” dedi.

Öğrencilerden eğitim ile ilgili hiçbir ücret talep edilmediğini belirten Yavuz, “Halk Eğitim Müdürlüğünün açtığı kurslar üzerinden eğitim veriliyor. Öğretmen ücretlerini devlet olarak biz ödüyoruz. Öğrencilerden hiçbir ücret alınmıyor, ne kaynaklar için ne de dersler için. Burası yılın 365 günü açık kalacak, öğrenciler buraya gelip rahatlıkla ders çalışıp test çözecekler” diye konuştu.
Binada üniversiteye hazırlanan 310 öğrencinin eğitim aldığı öğrenildi.

Cuma Sarı
 

Etiketler: dershane, fetö


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