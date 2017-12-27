FETÖ'den kapatılan eski üniversitenin kampüsünde arama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli savcı Osman Sağlam'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında 667 Sayılı KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesinde görev yapan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 171 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 29 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltı sayısı 59'a yükseldi.
Aranan şüphelilerden 38'inin ise İstanbul’da olduğu öğrenildi.
Sadık Kahraman - Murat Delice