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FETÖ’den kapatılan ve bakanlığa devredilen okulda ilk karne heyecanı

Diyarbakır’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında kapatılan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilerek ismi 'Millet İlkolu' olan okulda öğrenciler bugün ilk karne heyecanını yaşadı.

FETÖden kapatılan ve bakanlığa devredilen okulda ilk karne heyecanı

20 Ocak 2017 12:01

Diyarbakır’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde bulunan Nil Koleji kapatılarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmişti. Adı “Millet ilkokulu” olarak değiştirilen ve 2016-2017 eğitim öğretim yılında öğrencilere hizmet vermeye başlayan okulda öğrenciler bugün ilk karne heyecanını yaşadı. Öğrenciler, iki hafta sürecek olan tatil öncesi karnelerini Kayapınar Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Mustafa Kılıç ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan’ın elinden aldı. Karnelerin yanında öğrencilere içinde kalem, defter, kitap bulunan hediye poşetleri dağıtıldı.

Arkadaşlarından iki hafta ayrı kalmanın üzüntüsünü yaşayan öğrenciler tatilde bol bol kitap okuyup, oyun oynayacaklarını söyledi. Diyarbakır'da toplam bin 640 okulda 480 bin öğrenci karne alırken, yarı yıl tatilinin 6 Şubat Pazartesi günü ilk ders zilinin çalınmasıyla sona ereceği belirtildi. 

Emrah Kızıl
 

Etiketler: fetö


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