Şube yönetimleri, ilçe temsilcileri, Kadınlar Komisyonu üyeleri ve Genç Memur-Sen temsilcilerinin katılımıyla Antalya’da düzenlenen “11. Türkiye Buluşması” programı kapsamında bir grup gazeteci ile bir araya gelen Yalçın, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açığa alınan öğretmenlerin mağduriyetleri konusunda hassas bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Yalçın’ın açıklamaları şöyle: “İkinci hamleler gelmesin diye bazı yanlış tespitler üzerinden sulandırılmaya ve sanki mağdur olan, darbeyi yapanlar açığa alınanlarmış gibi bir noktaya doğru götürülüyor. Bu bir defa 15 Temmuz’a, 15 Temmuz’da destansı mücadele veren millete ihanettir. Hakikaten, atılması gerekmeyen, FETÖ ile organik irtibatı olmayan, yanlış istihbarata dayalı ya da çok küçük zayıf bir delil üzerinden irtibatlandırılan insanlar söz konusu. Ancak bize gelen şikâyet sayısından dikkate alırsak ben mağdur sayısının yüzde 1’leri, yüzde 2’leri geçmeyeceğini düşünüyorum. Burada devlet, hızlı bir şekilde yeni bir KHK ile, mağdur oldukları tespit edilenlerin haklarını iade etmelidir. Yoksa buradaki yüzde 1-2’lik payın mücadelenin geri kalanını gölgelendirmek için bir malzeme olarak görüldüğü zemine doğru gidiyoruz.”

Sinem Erciyas / Türkiye Gazetesi