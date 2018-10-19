FETÖ'den müebbet hapis cezası istenen TUSKON'un Başkanı Rıza Nur Meral'in eşi gözaltında

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu mesajlaşma sistemi Bylock kullanıcısı ve örgüt üyesi olduğu tespit edilen 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube ekipleri, İstanbul merkezli 10 ilde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda hakkında müebbet hapis cezası istenen FETÖ üyesi TUSKON'un firari Başkanı Rıza Nur Meral'in eşi Zeynep Meral'in de gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonda gözaltı sayısı 20'ye yükselirken, örgüt üyesi 2 şüphelinin yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Polis firari şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sadık Kahraman

