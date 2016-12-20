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FETÖ’den öğrencilere Twitter baskısı

Denizli’nin Tavas ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 75 kişinin yargılandığı davanın geçen hafta başlayan duruşmasında bugün 66 sanığın savunması alındı. Mahkemede tanık olarak dinlenen öğrenciler, kendilerine yapılan baskıları anlattı.

FETÖden öğrencilere Twitter baskısı

20 Aralık 2016 17:42

Duruşma, Denizli Kültür ve Kongre Merkezinde özel olarak yapılan 2.Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda yapıldı. Toplamda 75 şüphelinin yargılandığı davada 66 sanık hakim karşısına çıktıktan sonra, tanıkların ifadesi alındı. Tanık öğrenciler, Özel Fitnat Hanım Kız Öğrenci Yurdunda kendilerine yapılan baskıları ve ‘abla’ların kendilerine nasıl davrandıklarını detaylı bir şekilde mahkeme heyetine anlattı.

Özel Fitnat Hanım Kız Öğrenci Yurdunda 2 sene kalan tanıklardan P.B., yurtta Fetullah Gülen’in kitaplarının kendilerine okutulduğunu, CD’lerinin izletildiğini, ‘sohbet’ diye nitelendirilen konuşmalarının kendilerine dinletildiğini anlattı.

Bazı ‘abla’ların sohbetlere çağırırken bazen Hz. Muhammed’in (s.a.v.), hayatını anlatacaklarını belirttikleri halde, onun yerin Fetullah Gülen’in kitaplarını okuttuğunu ve ‘hizmet’i anlattıklarını kaydetti. Öğrenciler, ‘abla’ların kendilerini ‘köşk’ denilen evde topladıklarını belirtti.

"DERSHANE KONUSUNDA PROTESTO İÇİN TWEET ATMAMIZ İÇİN BASKI YAPTILAR"

Kendilerine Zaman gazetesine abone olmaları için telkinde bulunduklarını anlatan P.B., kurban ve bağış adı altında para topladıklarını da söyledi. Fetullah Gülen’in konuşmalarını dinlemek için kendilerine baskı uygulandığını belirten P.B., dershanelerin kapanacağı konusu gündeme geldiğinde ise, kendilerine farklı hesaplara protesto amaçlı tweet atmaları konusunda baskı yapıldığını anlattı. Öğrenciler, bazı arkadaşlarının ise buna uyduğunu anlattı.

Tanıklardan M.B., kamp adı altında yurdun karşısında bir villaya götürüldüklerini, kitap şenliği adı verilen etkinlikte ise Fetullah Gülen’in kitaplarının okutulduğunu anlattı.

Bazılarının daha sonra bu yurtlardan ayrıldığını dile getiren diğer tanıklar, "Twitter hesabı açıp sosyal medyadan dershanelerin kapatılmasını protesto etmemizi istiyorlardı. Sohbetlerde Fetullah Gülen’in kitapları okulurdu, CD’leri izletilirdi" dedi.

Medeni Topaloğlu

Etiketler: fetö


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