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FETÖ'den talimat: 'Fırsatını bulunca ilerleyin'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hazırlanan TÜRKSAT iddianamesinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in örgüt üyelerine "Önünüz kesildi ancak yerinizde zıplayarak bekleyin" diye talimat verdiği belirtildi.

FETÖden talimat: Fırsatını bulunca ilerleyin

09 Ocak 2017 08:33

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimine ilişkin TÜRKSAT’ta yaşanan olayların anlatıldığı iddianamede, FETÖ’nün yapısına ilişkin dikkat çeken bilgiler yer aldı. Örgüt elebaşı tarafından daha önce TSK içerisine sızdıkları, yerleştirilen örgüt elemanlarının şu an general ve albay rütbesinde olduğu belirtilen iddianamede, kuvvet komutanlıkları, jandarma ve emniyet teşkilatları içindeki mensuplarından oluşan ve "on binleri" bulan devletten ayrı hiyerarşiye bağlı silahlı bir yapılanmasının olduğu vurgulandı. İddianamede, "Darbe girişiminin gerçekleşmesi hâlinde bunun devlet için gerçek bir yıkım olacağı, ülkenin bir iç savaşa sürüklenebileceği, milyonlarca insanın ölüp milyonlarca mültecinin ortaya çıkabileceği, devletin yeniden ayağa kaldırılmasının mümkün olamayabileceği" tespitleri de yer aldı.

Örgüt elebaşı Gülen’in Türkiye’de kendisine bağlı örgütün önünün kesildiği, bu durumda en kötü ihtimalde yerlerinde zıplayarak beklemeleri, geri gitmemeleri ve fırsatını buldukları zaman ilerlemeleri gerektiği talimatının örgüt elemanlarına iletildiği de ifade edildi.

İddianamede, "Örgüt elemanlarının hukuku çok iyi inceleyerek kendilerine uygun düzeltmeleri yapmaları gerektiği" talimatının verildiği kaydedildi.  

Ebru Karatosun - Türkiye gazetesi

Etiketler: 15 temmuz, 15 Temmuz darbe girişimi, fetö


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Toplam Yorum (2)

  • ihsan : 09 Ocak 2017, Pazartesi 08:56
    00
    asıl sen cehennem ataşinde zıplıyacaksın inşallah
  • ispirlidadas : 09 Ocak 2017, Pazartesi 08:37
    00
    Domuz oğlu domuz... Kendi yıllarca öyle yaşadığı için... Müritlerine de bit gibi yaşamalarını söylemiş....
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