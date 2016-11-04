Kayseri’de FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş ve Halit Gazezoğlu, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün il imamı Sıtkı Baş’ın da aralarında yer aldığı 68 sanığın yargılandığı dava 250 kişilik Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda görüldü.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşması 4 gün sürerken, 4 günde 25 sanık savunma yaptı. Yakalama kararı olan ve yakalanan sanık Hüseyin Aydın ise iddianame eline geçmediği için savunma yapmayacağını söyledi.

İLK DURUŞMADA 3 TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar Bekir Boydak, İlyas Boydak ve Mehmet Karakaya’nın tahliyesine karar verdi. Mide kanseri olduğunu söyleyen tutuklu sanık Hacı Boydak ile prostat hastası olduğunu söyleyen tutuklu sanık Arap Ali Aksoy’un ise Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine hükmeden mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca ÖSYM eski Başkanı Ali Demir’in maaşındaki blokenin ve yurtdışı yasağı ile adli kontrol kararının kaldırılmasına, emekli maaşları bloke olan sanıkların da maaşları üzerindeki blokelerinin kaldırılmasına karar verdi.

Davanın ilk duruşması 4 gün sürerken, duruşma 9, 10, 11, 12 ve 13 Ocak 2017’ye ertelendi.