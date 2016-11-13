Aydın’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında çıkan tahliye kararlarına bir yenisi daha eklendi. Ağustos ayında tutuklananlardan Nazilli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Nail Ündağ, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aydın’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ağustos ayında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Nazilli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Nail Ündağ’ın serbest bırakılması Nazilli Devlet Hastanesi çalışanları ve yakınları tarafından ise sevinçle karşılandı. Bilindiği gibi 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 3 Eylül’de tutuklanan Nazilli Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Nail Ündağ tahliye edildi. Ündağ, 19 Ağustos’ta gözaltına alınmış, önce adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Ancak Ündağ, savcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı. Yaklaşık 3 ay cezaevinde kalan Dr. Nail Ündağ 4 Ağustos’ta tutuklanan Tuğba Kuruyemiş’in sahibi Ahmet Tonkul ile birlikte tahliye edildi.

Veysel Karahan