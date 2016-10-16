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FETÖ'den tutuklanan hakim, göreve iade edildi

Aydın’ın Nazilli İlçesinde darbe soruşturması kapsamında 20 Temmuz'da tutuklanan Hakim Hikmet Emre Şık, Balıkesir Kepsut Cezaevinden serbest bırakıldı. Yaklaşık 3 ay tutuklu yargılanan Hakim, serbest kaldıktan 1 hafta sonra HSYK kararı ile görevine iade edildi.

FETÖden tutuklanan hakim, göreve iade edildi

16 Ekim 2016 08:43

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan darbe soruşturması kapsamında ilk operasyonda gözaltına alınan ve daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hakim Hikmet Emre Şık, serbest bırakıldı. Nazilli'de 17 Temmuz'da TEM ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 savcı ve 6 hakim ile birlikte adliyeye sevk edilen Hakim Emre Şık, 20 Temmuz günü tutuklanmıştı. Balıkesir Kepsut Cezaevinde tam 75 gün tutuklu kalan genç hakimin, geçtiğimiz günlerde serbest kaldığı bilgisine ulaşıldı. Özgürlüğüne kavuşan Emre Şık, ikinci mutluluğunu ise 1 hafta sonra yaşadı. Yapılan soruşturma sonrasında suçsuz bulunan Hakim Emre Şık, geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayımladan HSYK Kararı ile göreve iade edildi. 

Veysel Karahan

Etiketler: aydın, fetö, göreve iade edildi, nazilli, tutuklanan hakim


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