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FETÖ'den tutuklanan hakime 7,5 yıl hapis

Samsun'da bir hakim, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılandığı mahkeme tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖden tutuklanan hakime 7,5 yıl hapis

25 Ekim 2017 18:01

Trabzon'da hakim olarak görev yaptığı öğrenilen İlhan Ö., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanarak Rize Kalkandere Kapalı Cezaevine konuldu. İlhan Ö. hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen İlhan Ö.'nün yargılanması sona erdi.

Bugün görülen davanın son duruşmasına tutuklu bulunduğu Rize Kalkandere Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan İlhan Ö., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti İlhan Ö.'yü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. 

Muhammer Ay

Etiketler: fetö, Samsun, tutuklanma

 

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