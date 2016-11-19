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FETÖ’den tutuklanan öğretmen cezaevinde kendini astı

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen ve 2 gün önce tutuklanan öğretmen B.E (43) cezaevinde kendini asarak intihar etti.

FETÖden tutuklanan öğretmen cezaevinde kendini astı

19 Kasım 2016 14:12

Edinilen bilgiye göre, daha önce meslekten ihraç edilen B.E, yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 2 gün önce çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na götürülen B.E, bu sabah saat 07.00 sıralarında tutuklu bulunduğu koğuşun tuvaletin camına ayakkabı bağcığı ile kendini asarak intihar etti. Diğer mahkumlar tarafından asılı vaziyette bulunan ve gardiyanlara haber vermesi üzerine yapılan incelemede B,E’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İki çocuk babası B.E'nin cesedi daha sonra otopsi yapılmak üzere Ankara'ya götürülürken, hemşire olan eşinin de FETÖ kapsamında daha önce meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Yasin Erdem

Etiketler: Cezaevi, fetö


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