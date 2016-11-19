Edinilen bilgiye göre, daha önce meslekten ihraç edilen B.E, yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 2 gün önce çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na götürülen B.E, bu sabah saat 07.00 sıralarında tutuklu bulunduğu koğuşun tuvaletin camına ayakkabı bağcığı ile kendini asarak intihar etti. Diğer mahkumlar tarafından asılı vaziyette bulunan ve gardiyanlara haber vermesi üzerine yapılan incelemede B,E’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İki çocuk babası B.E'nin cesedi daha sonra otopsi yapılmak üzere Ankara'ya götürülürken, hemşire olan eşinin de FETÖ kapsamında daha önce meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Yasin Erdem