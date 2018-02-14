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FETÖ'den tutuklanan Sahil Güvenlik komutanının yargılanmasına devam edildi

Samsun'da 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile ilgili tutuklanan eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Murat Özer ile birlikte 8'i tutuklu 13 Sahil Güvenlik personelinin yargılanmasına devam edildi.

FETÖden tutuklanan Sahil Güvenlik komutanının yargılanmasına devam edildi

14 Şubat 2018 18:00

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile ilgili gözaltına alınan ve 16 Mart’ta tutuklanan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Murat Özer ile birlikte 8’i tutuklu, 13 Sahil Güvenlik personelinin yargılanmasına bugün devam edildi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde gazetecilerin alınmadığı duruşmada 3 tanık dinlendi.

Sanıklar hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, hükümete karşı suçlar ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması 1 tanığın dinlenmesi için 5 Mart tarihine ertelendi. 5 Mart'ta dinlenmeyen bir tanığın dinlenmesinin ardından savcının mütalaasını açıklayacağı öğrenildi. 

Muhammer Ay
 

 

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