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FETÖ’den tutuklanan savcı cezaevinde ölü bulundu

Bursa’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Cumhuriyet Savcısı Seyfettin Yiğit, cezaevinde ölü bulundu. Yiğit’in intihar ettiği tahmin ediliyor.

FETÖden tutuklanan savcı cezaevinde ölü bulundu

16 Eylül 2016 16:19

Bursa’da yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Cumhuriyet Savcısı Seyfettin Yiğit, cezaevine konulmuştu. Savcı Yiğit, kaldığı H Tipi Cezaevi tuvaletinde kendini çamaşır ipi ile astı. Yiğit’in cansız bedeni bu sabah koğuş arkadaşları tarafından bulundu. Çamaşır ipi ile yaşamına son veren Seyfettin Yiğit’in cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından Yiğit’in cenazesi ailesi ve yakınları tarafından alındı.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Etiketler: bursa, fetö, intihar, PDY


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