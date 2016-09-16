Bursa’da yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Cumhuriyet Savcısı Seyfettin Yiğit, cezaevine konulmuştu. Savcı Yiğit, kaldığı H Tipi Cezaevi tuvaletinde kendini çamaşır ipi ile astı. Yiğit’in cansız bedeni bu sabah koğuş arkadaşları tarafından bulundu. Çamaşır ipi ile yaşamına son veren Seyfettin Yiğit’in cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından Yiğit’in cenazesi ailesi ve yakınları tarafından alındı.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.