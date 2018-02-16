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FETÖ'den tutuklanan savcıya 6 yıl 9 ay hapis cezası

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanarak meslekten ihraç edilen savcı, yargılandığı mahkeme tarafından 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖden tutuklanan savcıya 6 yıl 9 ay hapis cezası

16 Şubat 2018 17:16

Giresun Tirebolu Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilip tutuklanan Cem Doğan'ın yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davaya tutuklu bulunduğu Giresun Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak katılan Cem Doğan, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Bu alçak terör örgütü ile hiçbir alakam yok. ByLock kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. IP çakışması olabilir. 20 aydır tutukluyum. Hakkımda beraat kararı verilmesini talep ediyorum" dedi.
Mahkeme, Cem Doğan'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak, tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurup tahliyesine karar verdi.

 

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