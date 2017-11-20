Diğer
Kategoriler

FETÖ'den tutuklanan üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis

Samsun'da polisin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen üsteğmen yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖden tutuklanan üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis

20 Kasım 2017 11:36

Jandarma Genel Komutanlığında üsteğmen olarak görev yaparken FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen Hüseyin G., memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine gelince burada yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hüseyin G. hakkında "silahli terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasına tutuklu bulunduğu Vezırköprü M Tipi Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Hüseyin G. suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti Hüseyin G.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Muhammer Ay
 

Etiketler: fetö, Samsun

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç