

30 hakim ve savcı Menemen T Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi

Savcılar; Kadir Bakırcı, Mehmet Bayram, Yalçın Şahinkaya, Sinan Taşkın, Emrah Kalaycı, Atilla Ulupınar ve Uğur Hadimli ile hakimler; Atilla Rahman, Muharrem Barut, Nazan Esma Somak, Mustafa Taşkın, Mehmet Ayhan, Bekir Erin, Gültekin İpteş, Atilla Metehan, Mustafa Kayın, Yalçın Cebiş, Gökhan Korkmaz, Ramazan Güleç, Dursun Özdemir, Bilgin Özbey, Murat Kopal, İrfan Aras, Yusuf Altıntaş, Ali Aksel, Aziz Ulupınar, Ali Akın, Edip Hüsnü Özen, İshak Karadavut ve Ayhan Uyar, Menemen T Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.