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FETÖ'den tutuklu 30 hakim ve savcı nakledildi

İzmir'de, darbe girişiminin ardından haklarında çıkartılan karar doğrultusunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen toplam 30 hakim ve savcı, tutuklanarak İzmir 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne gönderilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te kaldığı otelde saldırı düzenleyen yüksek rütbeli askerlerin bulunduğu cezaevinde tutulan hakim ve savcılar, Menemen T Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.

FETÖden tutuklu 30 hakim ve savcı nakledildi

04 Ekim 2016 16:31


30 hakim ve savcı Menemen T Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi

Savcılar; Kadir Bakırcı, Mehmet Bayram, Yalçın Şahinkaya, Sinan Taşkın, Emrah Kalaycı, Atilla Ulupınar ve Uğur Hadimli ile hakimler; Atilla Rahman, Muharrem Barut, Nazan Esma Somak, Mustafa Taşkın, Mehmet Ayhan, Bekir Erin, Gültekin İpteş, Atilla Metehan, Mustafa Kayın, Yalçın Cebiş, Gökhan Korkmaz, Ramazan Güleç, Dursun Özdemir, Bilgin Özbey, Murat Kopal, İrfan Aras, Yusuf Altıntaş, Ali Aksel, Aziz Ulupınar, Ali Akın, Edip Hüsnü Özen, İshak Karadavut ve Ayhan Uyar, Menemen T Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. 

Etiketler: fetö, İzmir, Menemen T Tipi Kapalı Cezaevi, tutuklu 30 hakim ve savcı


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