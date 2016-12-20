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FETÖ'den tutuklu albay tahliye oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığında görevliyken TSK'dan ihraç edilen ve Ağustos ayında tutuklanan Albay T.T.B., çıktığı ilk mahkemede adli kontrol şartıyla tahliye oldu.

FETÖden tutuklu albay tahliye oldu

20 Aralık 2016 13:11

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Albay T.T.B. ve avukatı hazır bulundu. 25 yıl terörle mücadele etiğini, özel harekat komandosu olduğunu söyleyen Albay T.T.B. mahkemedeki sorgu ve savunmasında, "Bunca yıl sonra terör örgütü üyesi olmak ve devleti yıkmaya teşebbüs etmekle suçlanmam onurumu kırıyor. Görev sürecim boyunca 12 kez tayinim çıktı. Ailem bu durumdan mağdur oldu. Ailem itibar kaybına ve açlık ve sefalete sürüklendi. Darbeciler tarafından hazırlanan sözde Yurtta Sulh Konseyinin listesinde ismim bulunmuyor. Bu da benim onlarla hareket etmediğimi gösteriyor.

2 Temmuz'da 29 günlük izne ayrıldım. Memleketim Uşak'a, Ankara'ya ve Balıkesir'e gittim. 15 Temmuz akşamı ailemle Balıkesir'de sahilde yürürken akrabalar olağanüstü şeylerin yaşandığını söyledi. Telefonla aradılar. Ben de Kayseri'de Komutanlığı aradım. Net bilgi sahibi olmadıklarını söylediler. O geceyi Akçay'da geçirdik. İzinlerin iptal olduğunu öğrenince Kayseri'ye dönmek için yola çıkacaktık. Ancak komutanımdan 1 gün izin istedim. Bir gün geç mesaiye başlayacaktım. Komutan izin verdi. Pazartesi günü mesaiye başladım. O gün ihraç edildiğimi öğrendim. O günden tutuklandığım güne kadar Kayseri'deki evimde kaldım.

Bir süreliğine Azerbaycan görevine gittim. Dönüşte elimde ilk kez toplu bir para geçti. Ben de Bank Asya'ya yatırdım. Bu süreden sonra az az para yatırmaya devam ettim. Bazı insanların banka önünde eylem yapmaya başlamaları ve evlerini arabalarını satıp bu bakaya yatırmaya başlamaları basına yansıyınca 2015 yılında paramı çektim. Araştırırsanız benim geçmişim başarılarla dolu. Ben kesinlikle FETÖ üyesi değilim. Yardım ya da himmet yapmadım. Bylock kullanmadım. Şarlatanlara biat etmedim. Kendi beynimi kimsenin himayesine vermedim" diye konuştu.
Mahkeme heyeti verdiği ara kararda tüm delillerin toplanması ve suç vasfının değişme ihtimali olduğu gerekçesiyle sanığın tutuklu kaldığı süreyi de göz önünde bulundurarak adli kontrol, yurt dışı yasağı ve duruşmaları takip etme şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için Şubat ayına ertelendi. 

Şeref Kahraman
 

Etiketler: albay, fetö


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