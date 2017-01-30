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FETÖ'den tutuklu eski Trabzon Emniyet Müdürü hakim karşısına çıktı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından 3 ay önce gözaltına alınan ve tutuklanan eski Trabzon Emniyet Müdürü Ertan Yavaş’ın yargılanmasına başlandı.

FETÖden tutuklu eski Trabzon Emniyet Müdürü hakim karşısına çıktı

30 Ocak 2017 18:59

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski Trabzon Emniyet Müdürü Ertan Yavaş’ın yargılanmasına bugün 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Savunmasında kritik görevlere FETÖ/PDY üyesi polis müdürlerini atadığı ve ByLock kullanıcısı olduğu iddialarını cevaplayan sanık Yavaş, “Kritik görevlere FETÖ/PDY üyesi polisleri tayin ettiğim yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmıyor. Trabzon’a geldiğimde bir yıl hiç tayin ve atama gerçekleştirmedim. Sadece Özel Kalem’e atama yaptım” dedi.

Dönemin AK Parti Trabzon İl Başkanı ve şimdi Trabzon Milletvekili olan Adnan Günnar’ı yasa dışı dinleyen Mustafa Başer’i görevden aldığını söyleyen Yavaş, “7 ayın sonunda mecburi atamaları gerçekleştirdim. Trabzon’a gelenler geldi, gidenler gitti. İsimler netleştikten sonra birtakım atamalar gerçekleştirdim. Dosyada adı gecen dönemin İstihbarat Şube Müdürü Mustafa Başer’i ben göreve getirmedim. Geldiğimde o zaten görevdeydi. Onu görevden ben aldım. Ondan sonra İstihbarat Şubesine atamayı ben yaptım. Buraya atama yetkim yoktur” diye konuştu.

Dönemin KOM Müdürü Mustafa Bulut’u neden müdür yaptığı sorusu üzerine Yavaş, “Dönemin Trabzon Valisi Abdul Celil Öz, 17/25 Aralık operasyonlarından sonra beni arayarak, 'Mustafa Bulut’u Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürü (KOM) yap' dedi. Ben de kendisine yetersiz olduğunu ve bu tayinin olmaması gerektiğini söyledim. Makamına gittim, yine belirttim. Sayın Valimiz bana, 'Bakan bey istiyor, yapacak bir şey yok' dedi. Bu isim de bu şekille oldu. O dönemde Fatih Keçeli, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürüydü, görevden aldım. Bu atamadan 20 gün sonra da Trabzon’dan ayrıldım” şeklinde konuştu.
O dönem Asayiş Şube Müdürlüğündeki atamayı da anlatan Yavaş, “Araklı ilçesinde ciddi olaylar vardı. Bunları engelleyemiyorduk. Bu nedenle orada başarılı olacağına inandığım dönemin Asayiş Şube Müdürü Ergun Kılzılboğa’ya orada görev verdim. Yardımcısı olan o dönem Himmet Ali Aydoğdu’yu yerine getirdim” dedi.

Terörle Mücadele Şube Müdürü (TEM) Fevzi Taş’ın görev yerini neden değiştirdiğini mahkeme başkanına anlatan Yavaş, “Fevzi Taş şimdi vefat etti. Beşikdüzü Emniyet Müdürü yapmamın tek sebebi vardı. Bu da o dönem Trabzon’a gelen Trabzonspor rakiplerinin taraftarlarının olay çıkarması nedeniyle. Önlem almak amacıyla idi. Şimdi hayatta olmayan Vali Recep Kızılcık bana, 'Taraftarları terör edasıyla arayalım' dedi. Ben de terörde en uzman kişinin dönemin TEM Müdürü olduğunu düşündüm ve onu görevden alarak Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürü yaptım. Yerine de İbrahim Özer’i getirdim” dedi.

Kendisinin ByLock kullanıcısı iddialarına da cevap veren sanık Yavaş, bu konunun tespiti için Amerika’da bulunan Google Store ve Apple'a yazı yazılarak bilgi alınmasını talep etti.
Mahkeme başkanı, dönemin Valisi Abul Celil Öz’ün dinlenmesine ve sanık Ertan Yavaş’ın tutukluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 8 Mart’a erteledi.  

Etiketler: fetö, hakim karşısına çıktı, tutuklu eski Trabzon Emniyet Müdürü


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