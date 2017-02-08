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FETÖ’den tutuklu polis: Bank Asya hesabım yatırım amaçlı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakim karşısına çıkan komiser yardımcısı, hakkında ki suçlamaları reddetti.

FETÖden tutuklu polis: Bank Asya hesabım yatırım amaçlı

08 Şubat 2017 16:09

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanan komiser yardımcısı Namık G. hakim karşısına çıktı. Kocaeli Adliyesi 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmada konuşan Namık G.,” Bank Asya hesabım yatırım amaçlıdır” diye konuştu.

Mahkeme heyetine savunmasını yapan Namık G., ”Bylock kullanmadım. MİT tarafından bu Bylock kayıtlarının tutulduğu ifade ediliyor. İstihbarı bilgi delil olarak kabul edilemez. Bylock kesinlikle kullanmadım” dedi. Ardından zanlıya Bank Asya’da ki hesabının akıbeti soruldu. Namık G.” Bank Asya hesabım 2003 yılından beri var. Ben faize karşı olduğum için Bank Asya’da hesap açmıştım. Altın ve döviz hesabım vardı. Bunlar bozdurulduğunda hesabıma para girişi olarak görülüyor. 350 gram altın bozdurdum, bu da 41 bin 156 lira yapıyordu. Ufak birikimlerimle altın aldım. Hesabım yatırım amaçlıdır. İddia makamı objektif davranmamıştır” dedi.

Sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti GSM şirketlerine ve Bank Asya’ya yazı yazılıp bilgi istenmesine karar vererek sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Nisan tarihine ertelediğini açıkladı. 

Mehmet Oğuzhan Altun
 

Etiketler: Bankasya, fetö


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