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FETÖ'den yargılanan 10 polise hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7'si tutuklu aralarında komiser ve polis memurlarının da bulunduğu 10 kişiye 1,5 yıl ila 7 yıl 5 ay 3 gün arasında hapis cezası verilirken, 20 polis ise beraat etti.

FETÖden yargılanan 10 polise hapis

20 Şubat 2018 17:28

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 7'si tutuklu 30 polisin yargılanmaları sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada, tutuklu yargılanan Hüseyin Doğanay, Durmuş Demir, Yüksel Kırış ve Oğuz Özkan "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarında 7 yıl 5 ay 3'er gün hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Erol Mor, Mehmet Duran Kaya ve Sedat Esen aynı suçtan 6 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılıp tutukluluk süreleri göz önünde bulundurularak yurt dışına çıkış yasağı getirilip tahliyelerine karar verildi. Tutuksuz sanık İsmail Helvacı ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. Erdinç Üstel ve Fatih Özer ise 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırılıp hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HGB) karar verilip cezaları ertelendi.

Levent Kara, İbrahim Ethem Hocaoğlu, Kanan Patan, Mehmet Akbulut, Adem Görü, Enver Türkmen, Filiz Çoban, Gültekin Almalı, Hüseyin Arslan, İsmail Işıtan, İsmail Öztürk, Kezban Çardak, Murat Karaca, Osman Yar, Sabri Arslan, Sevim Patan, Turan Süer, Yılmaz Ersever, Yusuf Çay ve Yüksel Çelik ise beraat etti. 

Muhammer Ay
 

Etiketler: dava, fetö

 

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