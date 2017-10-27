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FETÖ'den yargılanan 2 kişiye 6 yıl 3'er ay hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 2 kişi yargılandıkları mahkeme tarafından 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılırken, aynı davada yargılanan 4 kişi ise beraat etti.

FETÖden yargılanan 2 kişiye 6 yıl 3er ay hapis

27 Ekim 2017 19:13

Samsun'un Bafra ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Alim Ş. ve Ramazan A. ile 4 kişi hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında ByLock kullandıkları ileri sürülen Alim Ş. ve Ramazan A., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılırken, aynı suçtan yargılanan 4 kişi ise beraat etti. Mahkeme heyeti 13 aydır tutuklu bulunan Ramazan A. ile Alim A.'nın tutukluluk hallerini göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.

Muhammer Ay

Etiketler: ceza, fetö, Samsun

 

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